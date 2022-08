స్మశానంలో పాతిపెట్టిన మహిళ మృతదేహం మాయం.. అసలేం జరిగిందంటే!!

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

గత ఏడాది మృతి చెందిన ఒక మహిళ కు సంబంధించి ఇటీవల నమోదైన కేసులో, మహిళ మృతదేహాన్ని పోస్టుమార్టం చేయడం కోసం స్మశానంలో పాతిపెట్టిన శవాన్ని బయటకు తీయడానికి ప్రయత్నించిన రెవెన్యూ, పోలీసు అధికారులు షాకయ్యారు. పాతి పెట్టిన చోట మృతురాలికి సంబంధించిన అస్తిపంజరం దొరకకపోవడంతో పోలీసులు అన్వేషణను ముమ్మరం చేశారు.

English summary

The officials who tried to recover the body of a woman in grave yard where she was burried in December last year were shocked because there was no body there. Incident in ananthapuram district.