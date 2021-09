ఏపీలో మూడు రకాల ట్యాక్స్ ల దందా : వైసీపీ నేతల దెబ్బకు కాంట్రాక్టర్ లు పరార్ : అచ్చెన్న వ్యాఖ్యలకు కారణమదే !!

Andhra Pradesh

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో మూడు రకాల ట్యాక్స్ ల దందా నడుస్తుందని టిడిపి రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు అచ్చెన్నాయుడు విమర్శించారు. దేశంలో కొబ్బరికాయలు కొట్టి అందరూ పనులు మొదలు పెడితే, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో మాత్రం జేఎంఎం ట్యాక్స్ లు కట్టి పనులు ప్రారంభించాల్సి వస్తోందని అచ్చెన్నాయుడు ధ్వజమెత్తారు. రాష్ట్ర స్థాయిలో జె ట్యాక్స్, జిల్లా స్థాయిలో మంత్రి ట్యాక్స్, నియోజకవర్గ స్థాయిలో ఎమ్మెల్యే ట్యాక్స్ అమలవుతున్నాయని ఆయన ఆరోపించారు. ఈ ట్యాక్స్ లు చెల్లిస్తేనే పనులు చెయ్యనిస్తున్నారని అచ్చెన్న ధ్వజమెత్తారు.

Andhra Pradesh TDP state president Atchannaidu has criticized the state of Andhra Pradesh for levying three types of taxes. Atchannaidu flagged off JMM taxes will have to be levied in the state of Andhra Pradesh. He alleged that J tax was being implemented at the state level, ministerial tax at the district level and MLA tax at the constituency level.