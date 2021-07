పెళ్లి పేరుతో అబ్బాయిలు ట్రాప్ .. మూడు పెళ్ళిళ్ళు చేసుకున్న నిత్య పెళ్ళికూతురు.. ఆపై ఏం చేసేదంటే !!

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

అమ్మాయిలను , అబ్బాయిలు మోసం చెయ్యటమే కాదు అమ్మాయిలే అబ్బాయిలను మోసం చేస్తున్న సంఘటనలు రాష్ట్రంలో నిత్యకృత్యంగా మారాయి . పెద్దింటి అబ్బాయిలను టార్గెట్ చేసి వల వేసిన ఓ యువతి పెళ్లి పేరు చెప్పి అడ్డంగా వారిని దోచేస్తోంది. అమాయకురాలిలా నటిస్తుంది.. అనాధ అని చెప్పుకుని పెళ్లిళ్లు చేసుకుని అత్తవారింటి నుండి నగలు, నగదు మూటగట్టుకుని ఉడాయిస్తుంది. ఒకరు కాదు ఇద్దరు కాదు ఏకంగా ముగ్గురిని పెళ్లి చేసుకొని మోసం చేసిన ఓ మాయ లేడి గుట్టు తిరుపతి పోలీసులు రట్టు చేశారు.

English summary

Tirupati police have arrested a young woman for committing scams in the name of marriage. Pretending to be an orphan, Suhasini, gets married and steals jewelery and cash from her in-laws house. Suhasini, who is cheating with name of marraiges has been arrested by the police.