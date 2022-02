సీఎం జగన్ కోరారు- వెంటనే మెగాస్టార్ ఓకే చెప్పారు : సమస్యలకు శుభం కార్డు - విశాఖ కేంద్రంగా ఇక..!!

Andhra Pradesh

ముఖ్యమంత్రితో జరిగిన చర్చల పట్ల తెలుగు సినీ ప్రముఖులు హర్షం వ్యక్తం చేసారు. అన్ని సమస్యలకు శుభంకార్డు పడిందని చిరంజీవి ప్రకటించారు. టిక్కెట్ ధరలతో పాటుగా అన్ని అంశాల పట్ల సీఎం సాను కూలంగా స్పందించారని..అంగీకరించారని చిరంజీవి వెల్లడించారు. అదే సమయంలో తెలంగాణతో పాటుగా ఏపీలోనూ సినీ పరిశ్రమ డెవలప్ చేయటానికి ముందుకు రావాలని సీఎం జగన్ కోరారు. దీనికి అక్కడే వెంటనే మెగాస్టార్ చిరంజీవి అంగీకారం తెలిపారు. విశాఖ కేంద్రంగా పరిశ్రమ డెవలప్ చేయటానికి చర్యలు తీసుకోవాలని సీఎం సూచించారు.

Chiranjeevi spoke to media after meeting CM Jagan. He said that govt had agreed upon for an extra show for small movies.