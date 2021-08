అంతర్వేదిలో సముద్రం ముందుకు, ఉప్పాడలో వెనక్కు.. సముద్రంలో భూకంపం, తీర ప్రాంతాల్లో సునామీ భయం

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో సముద్ర తీర ప్రాంతాల ప్రజలు భయాందోళనకు గురవుతున్నారు. ఏపీలో పలుచోట్ల సముద్రతీరంలో జరుగుతున్న మార్పులు ఆందోళనకు కారణం గా మారుతున్నాయి .సముద్రంలో చోటుచేసుకుంటున్న భూ ప్రకంపనలు సునామీకి సంకేతమా అన్న ఆందోళన సర్వత్రా వ్యక్తమవుతోంది. అంతర్వేదిలో సముద్రం ముందుకు రావటం, ఉప్పాడలో సముద్రం వెనక్కు పోవటం, సముద్రం రంగు మారటం, సముద్రంలో భూకంపం రావటం ఇప్పుడు ఏపీలో సునామీ భయానికి కారణంగా మారుతున్నాయి.

శ్రీశైలం డ్యాంలో కొనసాగుతున్న హైడ్రో గ్రాఫిక్ సర్వే .. మట్టి పూడికతో ప్రమాదం, డ్యాం నీటి సామర్ధ్యంపై చర్చ

English summary

coastal areas in AP are in a state of panic. Coastal changes in many parts of the bay of bengal in AP are becoming a cause for concern. The sea rising in antarvedi, the sea receding in the uppada, the earthquake in the sea are now changing due to the tsunami fear in AP.