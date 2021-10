TTD: బూందీపోటు ప్రారంభించిన సీఎం జగన్, రోజూ 6 లక్షల లడ్డూలు, నిన్న వైఎస్ఆర్, నేడు జగన్ !

Andhra Pradesh

oi-Mallikarjuna

తిరుమల/ తిరుపతి: తిరుమలలో శ్రీవారి లడ్డూప్రసాదాల తయారీ కోసం శ్రీవారి ఆలయం దక్షిణం వైపున ఇండియా సిమెంట్స్‌ సంస్థ రూ.12 కోట్ల విరాళంతో నిర్మించిన నూతన బూందీపోటును మంగ‌ళ‌వారం ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్‌.జ‌గ‌న్‌మోహ‌న్‌రెడ్డి ప్రారంభించారు.

కొత్త బూందీపోటులో రోజుకు 6 లక్షల లడ్డూలు తయారు చెయ్యడానికి అవకాశం ఉంది. 2008లో ఇండియా సిమెంట్స్ ఎండి, టీటీడీ బోర్డు స‌భ్యుడు శ్రీ‌నివాస‌న్ రూ.10 కోట్ల విరాళంతో నిర్మించిన బూందీ పోటును అప్ప‌టి ముఖ్య‌మంత్రి వైఎస్‌.రాజ‌శేఖ‌ర్‌రెడ్డి ప్రారంభించారు. ప్ర‌స్తుత టీటీడీ బోర్డు స‌భ్యుడు శ్రీ‌నివాస‌న్ మ‌రోసారి రూ.12 కోట్ల విరాళంతో 8,541 చదరపు అడుగుల విస్తీర్ణంలో అధునాతన పరికరాలతో నూత‌న బూందీ పోటును నిర్మించారు.

English summary

TTD: The Honourable CM of AP Sri YS Jaganmohan Reddy has opened the newly constructed Boondhi Potu on Tuesday. The Boondhi required for preparation of Srivari Prasadam, Laddus, is being prepared in the Boondhi Potu located on Southern side of Srivari Temple, Tirumala.