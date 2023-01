శ్రీహరికోట షార్ సెంటర్లో ఆత్మహత్యల కలకలం.. 24 గంటల్లో ఇద్దరి ఆత్మహత్య!!

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని శ్రీహరికోట సతీష్ ధావన్ స్పేస్ సెంటర్లో 24 గంటల వ్యవధిలో ఇద్దరు సిఐఎస్ఎఫ్ ఉద్యోగులు ఆత్మహత్య చేసుకోవడం కలకలం రేపింది. సతీష్ ధావన్ స్పేస్ సెంటర్లో ఇద్దరు ఉద్యోగుల ఆత్మహత్య స్థానికంగా చర్చనీయాంశంగా మారింది. ఈ ఘటనలను సీరియస్ గా తీసుకున్న అధికారులు అసలు ఆత్మహత్యలకు గల కారణాలు ఏమిటి అన్న దానిపై దర్యాప్తు మొదలుపెట్టారు.

English summary

Two CISF personnel committed suicide within 24 hours at the Satish Dhawan Space Center in Sriharikota, Andhra Pradesh. Taking this seriously, the authorities are investigating the reasons behind the suicides.