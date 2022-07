భారీవర్షాలకు గోడకూలి ఒకే కుటుంబంలో ఇద్దరు మృతి, ముగ్గురికి గాయాలు; విజయనగరం జిల్లాలో విషాదం

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. ఎడతెరిపి లేకుండా కురుస్తున్న వర్షాలతో లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయం అవుతున్నాయి. రుతుపవనాల గమనం, ఉపరితల ఆవర్తనం ప్రభావంతో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో కురుస్తున్న భారీ వర్షాలతో శ్రీకాకుళం, విజయనగరం, విశాఖపట్నం, అనకాపల్లి , అల్లూరి సీతారామరాజు, పార్వతీపురం మన్యం జిల్లాలలో పలు చోట్ల రాకపోకలు స్తంభించాయి. విజయనగరం జిల్లాలో వర్షం కారణంగా విషాదం చోటు చేసుకుంది.

English summary

In Vizianagaram district, rain has left a family sad. Two members of the same family were killed and three others were injured when the house wall collapsed on a sleeping family.