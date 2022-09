Andhra Pradesh

oi-Garikapati Rajesh

తెలుగుదేశం పార్టీ అధినేత చంద్ర‌బాబునాయుడు ఎన్న‌డూ లేనివిధంగా దుకుడైన రాజ‌కీయం చేస్తున్నారు. రానున్న ఎన్నిక‌ల్లో అధికారంలోకి రాలేక‌పోతే క్లిష్ట ప‌రిస్థితుల‌ను ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుంద‌ని భావిస్తున్న బాబు దాన్ని చేజిక్కించుకోవడమే ల‌క్ష్యంగా ప‌నిచేస్తున్నారు. ప్ర‌స్తుతం ఆయ‌న తీసుకుంటున్న నిర్ణ‌యాలు, ప్ర‌క‌టన‌లు, సీనియ‌ర్ల‌ను ప‌క్క‌న పెట్ట‌డంలాంటివ‌న్నీ ఆయ‌న త‌న‌యుడు, పార్టీ జాతీయ కార్య‌ద‌ర్శి నారా లోకేష్ ద‌ర్శ‌క‌త్వంలోనేని పార్టీ సీనియ‌ర్ నేత‌లు చెబుతున్నారు.

English summary

The senior leaders of the party say that all the decisions, announcements and putting seniors aside are all under the guidance of his elder brother, the party's national secretary Nara Lokesh.