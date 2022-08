జగన్, చంద్రబాబు, పవన్... ''నాలుగు రాళ్లు'' సంపాదించుకునేది ఇక్కడే??

Andhra Pradesh

oi-Garikapati Rajesh

ఆంధ్ర‌ప్ర‌దేశ్‌లో రాజ‌కీయ స‌మీక‌ర‌ణాలు మారుతూ వ‌స్తున్నాయి. ఎప్పుడు ఏ పార్టీకి అనుకూలంగా వాతావ‌ర‌ణం మారుతుందో, ఏ పార్టీకి వ్య‌తిరేకంగా మారుతుందో అర్థం కాని స్థితికి చేరుతున్నాయి. ఒక జిల్లాలో ఒక పార్టీకి వాతావ‌ర‌ణం బాగుంద‌నిపిస్తుంటే మ‌రో జిల్లా ఆ పార్టీకి వ్య‌తిరేకంగా మారుతోంది. రాష్ట్ర‌వ్యాప్తంగా ఒకే పార్టీకి సానుకూల వాతావ‌ర‌ణం మాత్రం క‌నిపించ‌డంలేదు. ప్ర‌ధాన ప్ర‌తిప‌క్షంగా ఉన్న తెలుగుదేశం పార్టీకి మాత్రం ఇప్పుడు నాలుగు ఉమ్మ‌డి జిల్లాలు ఊపిరి పోస్తున్నాయ‌ని రాజ‌కీయ విశ్లేష‌కులు భావిస్తున్నారు.

English summary

Political equations are changing in Andhra Pradesh.It is becoming impossible to understand when the climate will change in favor of which party and against which party.