వ్యాక్సిన్ గణేశ : కరోనా సమయంలో వ్యాక్సిన్ పై అవగాహనం కోసం .. ఎక్కడెక్కడ అంటే !!

దేశంలో కరోనా వ్యాప్తి కొనసాగుతున్న సమయంలో జరుగుతున్న వినాయక చవితి నవరాత్రి వేడుకలలో విభిన్న రూపాలలో గణనాథులు కొలువుదీరారు. భారతదేశంలో కరోనా వ్యాప్తి ప్రారంభమైనప్పటి నుండి ఇప్పటివరకు ఏ పండుగలను సరిగా నిర్వహించుకోలేని పరిస్థితి నెలకొంది. గతేడాది కరోనా మహమ్మారి విజృంభణ నేపథ్యంలో వినాయక చవితి వేడుకలు ఘనంగా నిర్ణయించుకోలేదు. బహిరంగ మండపాలు పెట్టి గణేష్ నవరాత్రి వేడుకలు నిర్వహించుకోలేని పరిస్థితి హిందువులను ఆవేదనకు గురి చేసింది. ఇక ఈ ఏడాది కూడా కరోనా మహమ్మారి విజృంభిస్తూనే ఉండటంతో వినాయక చవితి వేడుకలపై నీలినీడలు అలముకున్నాయి. చాలా రాష్ట్రాలలో ఆంక్షలు విధించినా, కరోనా నిబంధనలను పాటిస్తూ వినాయక చవితి వేడుకలు నిర్వహించడానికి నిర్ణయించి పెద్ద ఎత్తున మండపాలను ఏర్పాటు చేశారు.

English summary

Ganesha idol with the concept of Covid vaccine at Tati chetla palem in Visakhapatnam, has made awareness in locals. In Haridwar too, Ganesha with a vaccine bottle and a syringe. Chocolate Ganesha on vaccine bottle at a bakery in Indore also awaring people. వి