Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

తెలుగు రాష్ట్రాల ప్రజలకు కేంద్రం శుభవార్త చెప్పింది. కేంద్ర రైల్వే శాఖ రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలలో వందే భారత్ ఎక్స్‌ప్రెస్‌ కు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చింది. మొదట ఈ వందే భారత్ ఎక్స్‌ప్రెస్‌ ను సికింద్రాబాద్ నుండి విజయవాడ వరకు నడపాలని భావించారు. అయితే ప్రస్తుతం ఈ ఎక్స్‌ప్రెస్‌ ను సికింద్రాబాద్ నుండి విశాఖపట్నం వరకు పొడిగించింది. దక్షిణ మధ్య రైల్వే పరిధిలో వందే భారత్ రైలు ను తెలంగాణ రాష్ట్రానికి కేటాయించారు. అయితే ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి కూడా మరొకటి ఇస్తామని ప్రకటించిన విషయం తెలిసిందే. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో విశాఖపట్నం కి విజయవాడ కి మధ్య ఒక వందే భారత్ ఎక్స్‌ప్రెస్‌ నడపాలని ప్రతిపాదన ఉంది.

Vande Bharat Express will continue from Secunderabad to Visakhapatnam. Prime Minister Modi inaugurates the train on January 19. This train has many special features and stops at Warangal, Khammam, Vijayawada, Rajahmundry and Visakhapatnam from Secunderabad.