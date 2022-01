క్యాసినోలో జగన్ వాటా ఎంత? వారిని అరెస్ట్ చెయ్యకుంటే జగన్ ఇల్లు ముట్టడే: వంగలపూడి అనిత

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

సంక్రాంతి పండుగ సందర్భంగా గుడివాడలో క్యాసినో నిర్వహణ వ్యవహారం ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో రాజకీయాలను వేడెక్కిస్తోంది. అధికార ప్రతిపక్ష పార్టీల నేతల మధ్య మాటల యుద్ధానికి తెరతీసింది. తెలుగుదేశం పార్టీ నేతలు మూకుమ్మడిగా ఏపీ మంత్రి కొడాలి నానిపై, అలాగే ఏపీ సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి పై విమర్శల వర్షం కురిపిస్తున్నారు. ఇక తాజాగా టిడిపి పొలిట్ బ్యూరో సభ్యురాలు, తెలుగు మహిళా అధ్యక్షురాలు వంగలపూడి అనిత గుడివాడ క్యాసినో ఘటనపై జగన్ ను టార్గెట్ చేశారు.

మౌనం దేనికి? కొడాలి నానీని బర్తరఫ్ చెయ్యరేం.. క్యాసినో వ్యవహారంలో సీఎం జగన్ పై టీడీపీనేతల ఒత్తిడి

English summary

Vangalapudi Anitha targets Jagan over Gudivada casino incident. Anitha alleged that CM Jagan and AP DGPs have a stake in the casino. Minister Kodali Nani should be sacked or Jagan's house would be seized anitha warned.