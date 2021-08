అప్పుడు అచ్చెన్న, ఇప్పుడు బుచ్చన్న ; 2024 నాటికి పార్టీ లేదు బొక్క లేదు : సాయిరెడ్డి సంచలనం

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో టిడిపిలో తాజాగా అసంతృప్తుల పర్వం కొనసాగుతున్న సమయంలో సందట్లో సడేమియా అంటూ వైసీపీ రాజ్యసభ సభ్యుడు విజయసాయి రెడ్డి చంద్రబాబును, నారా లోకేష్ ను టార్గెట్ చేస్తున్నారు. ఇప్పటికే అనేకమార్లు టిడిపి పనైపోయిందని, ఇటీవల జరిగిన ఎన్నికలతో కూడా ప్రజలు అదే తీర్పు ఇచ్చారని, ఏపీలో తెలుగుదేశం పార్టీ భూస్థాపితం అయిందని వ్యాఖ్యలు చేసిన విజయసాయిరెడ్డికి ఇప్పుడు గోరంట్ల బుచ్చయ్య చౌదరి ఎపిసోడ్ తో టిడిపిని టార్గెట్ చేయడానికి మరో అవకాశం దొరికినట్లయింది.

English summary

Vijayasai Reddy targets chandrababu and nara lokesh over the Butchaiah Chowdhary issue, Vijayasai reddy satires Butchaiah had told interesting facts about TDP, and said there was no party by 2024.