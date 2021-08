ముందు మునిగేది విశాఖనా, అమరావతినా? అశోక్ బలహీనత చెప్పి, సంచయితపైనా సాయిరెడ్డి సంచలనం

Andhra Pradesh

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో మరోమారు పరిపాలనా రాజధానిగా విశాఖ వ్యవహారం తెరపైకి వచ్చింది. తాజాగా నాసా నివేదిక గ్లోబల్ వార్మింగ్ తో విశాఖ నగరం మరో 80 ఏళ్లలో కనుమరుగవుతుందని, సముద్ర నీటి మట్టం పెరగడంతో మునిగిపోతుందని వెల్లడించడంతో ఏపీ పరిపాలన రాజధాని విశాఖ పై ఆసక్తికర చర్చ జరుగుతోంది. అయితే విశాఖ నీట మునుగుతుంది అన్న వచ్చిన వార్తలపై వైసీపీ ఎంపీ విజయసాయి రెడ్డి వేదికగా పచ్చ మీడియా అంటూ టార్గెట్ చేశారు.

On the news that Visakha is drowning, YCP MP Vijayasai Reddy has targeted the yellow media. The fires rebuked on Ashok Gajapathi saying that the Mansas Trust had gone into Babu's hands due to his weakness. In the wake of the latest court verdict, Vijayasaireddy recalled Rani Jhansi Lakshmibai and Rani Chennamma who fought heroically and the sanchaita also fought heroically.