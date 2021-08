విజిలెన్సు దర్యాప్తులో 'అశోక' గుట్టు బయటకు, వందల కోట్లు నాకేసేవాడు చంద్రబాబు : సాయిరెడ్డి సంచలనాలు

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

వైసీపీ రాజ్యసభ సభ్యుడు విజయసాయి రెడ్డి టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబుపై,టిడిపి నేతలపై ధ్వజమెత్తారు. ముఖ్యంగా అశోక్ గజపతిరాజు ను గత కొంతకాలంగా టార్గెట్ చేస్తున్న విజయసాయిరెడ్డి మరోమారు మాన్సాస్ ట్రస్ట్ వ్యవహారంలో విజిలెన్సు దర్యాప్తుపై ఆసక్తికర పోస్ట్ చేశారు. అంతేకాదు రాజధాని అమరావతి ఉద్యమం రోజుల లెక్కకు తప్ప దేనికోసం అంటూ నిప్పులు చెరిగారు. ఇదే సమయంలో ఎంపీ రఘురామ కృష్ణం రాజును , ఈఎస్ఐ స్కామ్ లో ఇరుక్కున్న అచ్చెన్నాయుడును టార్గెట్ చేశారు . ఇక యధావిధిగా చంద్రబాబు పై విరుచుకు పడే విజయసాయిరెడ్డి ఆసక్తికర పోస్ట్ తో చంద్రబాబుపై విమర్శనాస్త్రాలు సంధించారు.

English summary

YCP Rajya Sabha member Vijayasai Reddy targets TDP chief Chandrababu and TDP leaders. Vijayasaireddy, who has been targeting Ashok Gajapathiraju over mansas trust issue, has once again made an interesting post on the vigilance probe into the Mansas Trust affair. Moreover, the capital Amravati movement was nothing but counting days. Meanwhile, MP Raghuram Krishnam Raju was targeted and Atchannaidu, ESI scam also targeted. As usual, Vijayasaireddy, criticized Chandrababu.