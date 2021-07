ఇంతకాలం గుడ్డి గుర్రం పళ్లు తోమావా .. గాడిదలు కాస్తున్నావా రాజా? అశోక్ గజపతిపై సాయిరెడ్డి ధ్వజం

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

వైసీపీ రాజ్యసభ సభ్యుడు విజయసాయిరెడ్డి మాన్సాస్ ట్రస్ట్ కార్యకలాపాలపై ఆడిటింగ్ జరుగుతున్న నేపథ్యంలో మరోమారు టిడిపి సీనియర్ నాయకుడు, కేంద్ర మాజీ మంత్రి అశోక్ గజపతిరాజు ను టార్గెట్ చేశారు. తీవ్ర విమర్శనాస్త్రాలు సంధించారు. నిన్నటి నుండి ట్రస్ట్ కార్యాలయంలో రికార్డులను విజయనగరం జిల్లా ఆడిటింగ్ అధికారుల పరిశీలిస్తున్న నేపథ్యంలో విజయసాయిరెడ్డి తాజాగా ఈ ఆడిటింగ్ పై స్పందించారు.

English summary

YCP Rajya Sabha member Vijayasaireddy has once again targeted TDP senior leader and former Union minister Ashok Gajapathiraju in the wake of an audit on Mansas Trust activities. Met with fierce criticism. Vijayasaireddy has recently responded to the audit in the wake of the Vizianagaram district auditing officers examining the records at the trust office since yesterday. Chandrababu was targeted.