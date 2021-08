చరిత్ర హీనుడిగా చంద్రబాబు.. మాలోకానికి ఇమేజ్ లేదు; ఆర్తనాదాలు చేస్తే ఎలా రాజా : సాయిరెడ్డి ధ్వజం

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

వైసీపీ ఎంపీ విజయసాయి రెడ్డి టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబును, నారా లోకేష్ ను సోషల్ మీడియా వేదికగా నిత్యం టార్గెట్ చేస్తున్న విషయం తెలిసిందే. ఇక తాజాగా మరో వారు చంద్రబాబు, లోకేష్ ల తో పాటు అశోక్ గజపతిరాజు పై కూడా విమర్శనాస్త్రాలు ఎక్కుపెట్టారు విజయసాయిరెడ్డి. తాజాగా ప్రభుత్వంపై బురద చల్లటం పనిగా పెట్టుకొని నారా లోకేష్ ఫేక్ ప్రచారానికి శ్రీకారం చుట్టాడు అంటూ విమర్శించారు రాజ్యసభ సభ్యుడు విజయసాయిరెడ్డి.

English summary

Along with Chandrababu and Lokesh, Vijayasaireddy also lashed out at Ashok Gajapathiraju. Rajya Sabha member Vijayasaireddy has criticized Nara Lokesh for launching a fake campaign on the government. sai reddy said that Mansas trust scam is coming out, Ashok Gajapatiraju was targeted. Vijayasaireddy fires on Chandrababu over agri gold affair.