పులులకు పందులతో పోటీనా? భోగాపురం రిసార్ట్ లో భోగంమేళాలతో పావుగుండుపాత్రుడు: సాయిరెడ్డి తిట్లదండకం

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో అధికార వైసీపీ ప్రతిపక్ష టీడీపీ నేతల మధ్య మాటల యుద్ధం పీక్స్ కు చేరుకుంది. నిత్యం టిడిపి అధినేత చంద్రబాబును, టీడీపీ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి నారా లోకేష్ ను సోషల్ మీడియా వేదికగా తిట్టిపోసే వైసీపీ ఎంపీ విజయసాయి రెడ్డి, తాజాగా అయ్యన్నపాత్రుడుని టార్గెట్ చేసి తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేస్తున్నారు. నోటికొచ్చిన బూతులన్నీతిడుతున్నారు. అయ్యన్నపాత్రుడు ఇంటి గోడ కూల్చివేతతో ప్రారంభమైన మాటల యుద్ధం నేటికీ కొనసాగుతుంది.

English summary

The war of words between Ayyannapatrudu and Vijayasai Reddy continues. YSRCPMP Vijayasaireddy harsh remarks on ayyannapatrudu said that tigers are never compete with pigs.