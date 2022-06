వార్ వైసిపి సైడే..టీడీపీ సూసైడ్; వాళ్ళ తొడకొట్టడాలు, ఆర్తనాదాలు అందుకే: విజయసాయిరెడ్డి సెటైర్లు

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబుపై, లోకేష్ పై, టిడిపి నేత, మాజీ మంత్రి అయ్యన్నపాత్రుడుపై తీవ్రస్థాయిలో విరుచుకుపడుతున్నారు వైసీపీ ఎంపీ విజయసాయిరెడ్డి. ట్విట్టర్ వేదికగా నిత్యం విమర్శలు గుప్పిస్తున్న విజయసాయిరెడ్డి డోస్ పెంచి మరీ తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులను తిడుతున్నారు. తాజాగా చంద్రబాబుపై, లోకేష్ పై మండిపడ్డ విజయసాయిరెడ్డి, అయ్యన్నపాత్రుడు అడ్డగాడిద అంటూ, అశుద్ధ పాత్రుడు అంటూ నానా తిట్లు తిట్టారు. ఇక తెలుగుదేశం పార్టీలో మహిళా నేతలకు గౌరవం లేదంటూ దివ్యవాణి రాజీనామాపై విజయసాయిరెడ్డి విమర్శలు గుప్పించారు.

English summary

YSRCP MP Vijayasai reddy has been lashing out at TDP chief Chandrababu, Lokesh, TDP leader and former minister Ayyannapatrudu. Sai reddy told that it was known that Chandrababu victory was impossible.