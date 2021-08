కిడ్నాప్ టీడీపీ ఆర్ట్ , వీళ్ళు బాబుకు కట్టు బానిసలు ; అయ్యన్నా.. ఈ చిల్లర వేషాలు మానవా? సాయిరెడ్డి ధ్వజం

Andhra Pradesh

నిత్యం చంద్రబాబు నాయుడిని, టిడిపి నాయకులను టార్గెట్ చేసే విజయసాయిరెడ్డి తాజాగా రాష్ట్రంలో చోటుచేసుకుంటున్న తాజా పరిణామాలపై మరోమారు టిడిపిని టార్గెట్ చేస్తూ ధ్వజమెత్తారు. వైయస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రధాన కార్యదర్శి ఆ పార్టీ పార్లమెంటరీ నేత అయిన విజయసాయిరెడ్డి చంద్రబాబును ఉద్దేశించి షాకింగ్ కామెంట్స్ చేశారు. రాష్ట్రంలో చంద్రబాబు ఎలాంటి ఆందోళనలు చేసినా, వాటిని టార్గెట్ చేస్తూ విజయసాయిరెడ్డి ఎదురు దాడి చేస్తున్న విషయం తెలిసిందే. గతంలోని సంఘటనలను, ప్రస్తుత టీడీపీ ఆందోళనలను లింక్ పెట్టి సాయి రెడ్డి సోషల్ మీడియా వేదికగా విరుచుకుపడుతున్నారు . ఈ క్రమంలో టీడీపీ నేతలు కిడ్నాప్ లు చెయ్యటంలో దిట్టలని, జగనన్న కాలనీలు అడ్డుకునే కుట్రలు చేస్తున్నారని, స్కూల్స్ లో ఫీజుల విషయంలో పచ్చ మీడియా రచ్చ చేస్తుందని, చంద్రబాబు ధరల పెరుగుదలపై ఢిల్లీ వెళ్ళే ధైర్యం లేక ఇక్కడ ఏదో హడావిడి చేస్తున్నాడని ధ్వజమెత్తారు.

Vijayasaireddy made shocking comments aimed at Chandrababu. No matter what concerns Chandrababu has in the state, it is known that Vijayasaireddy is attacking them. Sai Reddy is breaking into the social media platform by linking past events and current TDP concerns. In the wake of this, TDP leaders have been accused of conspiring kidnappings, of conspiring to obstruct the Jagananna colonies and making the yellow media fuss over fees in schools, and also no dare to Chandrababu to go to Delhi on the rise in prices.