పదవీ వ్యామోహంతో భార్య గురించి అలా .. మనిషివా చంద్రబాబు: మండిపడిన సాయిరెడ్డి

వైసిపి నేత, రాజ్యసభ సభ్యుడు విజయ సాయి రెడ్డి టీడీపీ అధినేత, ఏపీ మాజీ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడుని టార్గెట్ చేస్తూ తీవ్రపదజాలంతో ద్వజమెత్తారు. వరద ప్రభావిత ప్రాంతాలలో బాధితుల పరిస్థితిని తెలుసుకోవడానికి వెళ్లిన చంద్రబాబు ఆ పని పక్కన బెట్టి అక్కడ తన భార్యకు జరిగిన అవమానం గురించి మాట్లాడడం పై విజయసాయి రెడ్డి తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు. మనిషి అనే వాడు మారతాడు కాని, చంద్రబాబు మాత్రం మరీ దిగజారి పోతున్నాడు అంటూ నిప్పులు చెరిగారు.

Vijayasai Reddy fires on Chandrababu comments in flood affected areas. Chandrababu was talking about the humiliation that had to befall his wife for power.