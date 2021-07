ఏపీ బాటలో యూపీ, జగన్ ను అనుసరిస్తున్న యోగి : కళ్ళు తెరిచి చూడు బాబు అంటున్న సాయిరెడ్డి

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

జగన్ తీసుకువచ్చిన పథకాలు దేశానికి ఆదర్శంగా మారుతున్నాయా ? ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో అమలవుతున్న అనేక పథకాలను, జగన్ ప్రభుత్వం తీసుకున్న కీలక నిర్ణయాలను వివిధ రాష్ట్రాలు తమ రాష్ట్రంలోనూ ప్రవేశపెట్టాలని ప్రయత్నిస్తున్నారా ? అంటే అవుననే సమాధానమే వస్తోంది. తాజాగా యూపీ సర్కార్ ఏపీ సర్కార్ ప్రవేశపెట్టిన సచివాలయ వ్యవస్థను తమ రాష్ట్రంలో ప్రారంభించాలని నిర్ణయించడం అందుకు నిదర్శనంగా నిలుస్తుంది.

English summary

The schemes brought by Jagan becoming an ideal for the country. The various states trying to introduce in their state the various schemes being implemented in the state of Andhra Pradesh .This is evidenced by the recent decision of the UP government to launch the Village secretariat system introduced by the AP government in their state. yogi adityanath decided to start village secretariat system in UP. Vijayasai reddy tweeted ragarding this and slams chandrababu over the criticism on villages secretariat system.