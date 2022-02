ఏపీకి అన్యాయం చేసిన కుట్రలో చంద్రబాబు ప్రధాన సూత్రధారి: విజయసాయి రెడ్డి

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

వైఎస్ఆర్సీపీ ఎంపీ విజయ సాయి రెడ్డి టిడిపి అధినేత చంద్రబాబును, టిడిపి నాయకులను, ఇదే సమయంలో వైసిపి రెబెల్ ఎంపీ రఘురామకృష్ణంరాజును టార్గెట్ చేశారు. ఇటీవల ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ ఏపీ, తెలంగాణ రాష్ట్రాలు విభజనపై చేసిన వ్యాఖ్యలపై రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనూ దుమారం మొదలైన విషయం తెలిసిందే. ఈ క్రమంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి విభజన ద్వారా అన్యాయం చేశారని పలువురు నాయకులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇక ఇదే సమయంలో ఏపీకి అన్యాయం చేసిన కుట్రలో చంద్రబాబు సూత్రధారి అంటూ వైసీపీ ఎంపీ విజయసాయి రెడ్డి చంద్రబాబును టార్గెట్ చేశారు.

English summary

Prime Minister Modi himself has lashed out at the Congress for dividing the state into two. Vijayasaireddy, targeted Chandrababu had written several letters to the PM urging him to split, said he was the mastermind behind the conspiracy.