కేంద్రపాలిత ప్రాంతంగా విశాఖ? కొత్త ప్రచారంతో వారికే డ్యామేజ్?

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

తెలుగు రాష్ట్రాలను కేంద్రంలో అధికారంలో ఉన్న బిజెపి తన రాజకీయాల కోసం వాడుకుంటుందని, ఇరు రాష్ట్రాలకు రెవెన్యూ లేకుండా చేసి తమ గుప్పిట్లోకి తెచ్చుకునే ప్రయత్నాలు చేస్తోందని పెద్ద ఎత్తున ప్రచారం అవుతుంది. ఉమ్మడి రాజధానిగా ఉన్న హైదరాబాద్ ను ఆ గడువు ముగిసిన వెంటనే కేంద్ర పాలిత ప్రాంతంగా ప్రకటించేందుకు కేంద్ర ఆలోచిస్తుందని, ఇక ఇదే సమయంలో విశాఖలో అత్యధిక రెవెన్యూ వచ్చే విశాఖ నగరాన్ని కూడా కేంద్ర పాలిత ప్రాంతంగా ప్రకటించాలని ప్రతిపాదన కూడా కేంద్రం వద్ద ఉందని జరుగుతున్న ప్రచారం ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోనూ కలకలం రేపుతుంది.

English summary

The campaign is going that the Center is thinking of forming Visakhapatnam as a Union Territory. New campaign will damage BJP and bjp to react on this matter.