కదం తొక్కిన విశాఖ ఉక్కు కార్మికులు .. స్టీల్ ప్లాంట్ కొనుగోలుకు ఎవరొచ్చినా అడ్డుకుంటామని ఫైర్ !!

విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ ప్రైవేటీకరణ వ్యవహారంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం చూపిస్తున్న దూకుడుపై విశాఖ కార్మిక సంఘాలు మండి పడుతున్నాయి. కేంద్రం విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ ప్రైవేటీకరణ చెయ్యాలని టెండర్లు ఆహ్వానిస్తూ నోటిఫికేషన్ జారీ చేయడంపై కార్మికులు నిప్పులు చెరుగుతున్నారు. ఈ క్రమంలో తాజాగా విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ నిరసనలు మరోమారు పెద్దఎత్తున కొనసాగుతున్నాయి.

Visakhapatnam unions are angry over the central government's aggression in the privatization of the Visakhapatnam steel plant. Workers are on fire over the issuance of a notification inviting tenders to privatize the center's Visakhapatnam steel plant. The latest Visakhapatnam steel plant protests in this regard are once again on a massive scale. Concerned workers at the main entrance of the Visakhapatnam steel plant said they would block anyone at the airport if they came to buy steel plant.