విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ రగడ : ఫేక్ సీఎం జగన్; కేంద్రానికి ప్రేమలేఖలు ఆపి ఆ పని చెయ్ : లోకేష్, అచ్చెన్న ధ్వజం

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో విశాఖపట్నం స్టీల్ ఫ్యాక్టరీ ప్రైవేటీకరణ రగడ మరోమారు తెరపైకి వచ్చింది. తాజాగా కేంద్రం విశాఖ స్టీల్ ఫ్యాక్టరీ ప్రైవేటీకరణకు టెండర్లను ఆహ్వానించడంతో ప్రస్తుతం ఏపీలో స్టీల్ ఫ్యాక్టరీ విషయంలో కేంద్రం తీరుపై, ఏపీ సర్కార్ పై ఒత్తిడి పెరుగుతోంది. టిడిపి నేతలు జగన్ సర్కార్ మౌనం వీడాలని, విశాఖ ఉక్కు ఆంధ్రుల హక్కు అని, ఎలాగైనా విశాఖ ఉక్కు ఫ్యాక్టరీని కాపాడాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు.

జలవివాదాలపై లేఖలు రాస్తే సమస్య పరిష్కారం అవుతుందా? జగన్ కు టీడీపీ నేతల సూటి ప్రశ్న

English summary

The privatization of the Visakhapatnam Steel Factory in AP has resurfaced. TDP leaders are demanding that Visakhapatnam steel is the right of the Andhra people and protect the Visakhapatnam steel factory anyway. Lokesh and Atchannaidu slams jagan as fake CM, to stop the love letters to the Center and protect visakha steel plant.