కేంద్రమంత్రి వ్యాఖ్యలకు భగ్గుమన్న విశాఖ ఉక్కు కార్మికులు, బైక్ ర్యాలీలతో నిరసన

oi-Dr Veena Srinivas

విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ ను ప్రైవేటీకరించాలని నిర్ణయం తీసుకున్న కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆ దిశగా అడుగులు వేస్తున్న విషయం తెలిసిందే. స్టీల్ ప్లాంట్ ప్రైవేటీకరణను వ్యతిరేకిస్తూ స్టీల్ ప్లాంట్ కార్మికులు, ఉద్యోగులు 400 రోజులకు పైగా ఆందోళనలు కొనసాగిస్తున్నారు. విశాఖ ఉక్కు ఆంధ్రుల హక్కు అంటూ నినదిస్తూ విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ ప్రైవేటీకరణను ఉపసంహరించుకోవాలని కేంద్ర ప్రభుత్వానికి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు. అయినప్పటికీ పట్టిన పట్టు విడవకుండా కేంద్ర ప్రభుత్వం మాత్రం విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ ను ప్రైవేటీకరణ చేసి తీరుతామని తేల్చి చెబుతోంది.

English summary

The Visakha steel plant workers staged a bike rally in Vizag to protest the Union Minister's remarks on the privatization of the Visakhapatnam steel plant. Protested in front of the steel plant headquarters. In Visakhapatnam, called for bundh on the 28th.