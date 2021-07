వైఎస్ వివేకా హత్య కేసులో షాకింగ్ ట్విస్ట్ .. తెరమీదకు కొత్త వ్యక్తి సుబ్బారాయుడు .. సునీత ఫిర్యాదు

Andhra Pradesh

తెలుగు రాష్ట్రాలలో ప్రభంజనం సృష్టించిన వైయస్ వివేకానంద రెడ్డి హత్య కేసును సిబిఐ అధికారులు విచారిస్తున్న విషయం తెలిసిందే. ఈ కేసులో ఇప్పటివరకు నిందితులు ఎవరు అన్నది తేల్చటం సిబిఐ అధికారులకు కూడా పెద్ద సమస్యగా మారింది. ఇదిలా ఉంటే తాజాగా ఈ హత్య కేసులో మరో కొత్త పేరు సంచలనంగా మారింది. సుబ్బారాయుడు అనే వ్యక్తి ఈ హత్య కేసు గురించి సెంట్రల్ గ్రీవెన్స్ సెల్ కు అలాగే ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వానికి ఫిర్యాదు చేసిన నేపథ్యంలో అసలు ఈ కొత్త వ్యక్తి ఎవరు అన్న చర్చ కడప లో హాట్ టాపిక్ గా మారింది.

A man named Subbarayudu appealed to the Grievance Cell for details of the Viveka murder case. He also wrote a letter to the state govt to arrest and trial of Vivekananda Reddy's daughter Sunita. Sunitha lodged complaint at the police station against Subbarayudu.