మోడీ టూర్ వేళ విశాఖ ఉద్రిక్తం-వైజాగ్ స్టీల్ ప్లాంట్ ఆందోళనలు మళ్లీ మొదలు..

Andhra Pradesh

oi-Syed Ahmed

ప్రధాని మోడీ ఎల్లుండి విశాఖ రాబోతున్నారు. కీలక ప్రాజెక్టులతో పాటు స్ధానికంగా అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు కూడా సీఎం జగన్ తో కలిసి శంఖుస్ధాపన చేయబోతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో విశాఖలో కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రైవేటీకరిస్తున్న స్టీల్ ప్లాంట్ వ్యవహారం కూడా చేరింది. ప్రధాని టూర్ వేళ స్టీల్ ప్లాంట్ ఉద్యమాన్ని మళ్లీ తెరపైకి తెచ్చేందుకు కార్మికులు తీవ్రంగా ప్రయత్నిస్తున్నారు. దీంతో ఉద్రిక్తతలు తప్పడంలేదు.

Ahead of #PMModi 's visit to #Visakhapatnam, large number of #Vizag Steel Plant workers, all party trade Unions came on the roads, staged protests, Demanding that the Central govt should take back its decision to #privatisation of the #VisakhapatnamSteelPlant.#AndhraPradesh pic.twitter.com/YLkgZq5iRJ