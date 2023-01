ఎవరయ్యా బాబూ.. ఈ ఉయ్యూరు శ్రీనివాసరావు?

Andhra Pradesh

oi-Garikapati Rajesh

ఉద్యోగ రీత్యా, వ్యాపార రీత్యా విదేశాలకు వెళ్లిన కుటుంబాలు ఆర్థికంగా స్థిరపడిన తర్వాత జన్మభూమికి సేవలందించేందుకు ముందుకు వస్తున్నాయి. తమ సంపాదన నుంచి కొంత నగదును సేవా కార్యక్రమాలకు వెచ్చిస్తున్నాయి. అటువంటివారిలో ఒకరు.. ఉయ్యూరు శ్రీనివాసరావు. వర్జీనియాలో స్థిరపడ్డారు. తెలుగుదేశం పార్టీ వ్యవస్థాపకులు ఎన్టీఆర్ కు వీరాభిమాని. గుంటూరు జిల్లా వేజెండ్ల ఆయన స్వగ్రామం. పేద విద్యార్థులను ఆదుకునేందుకు ntr fans usa in corporation అనే సంస్థ ద్వారా ఉయ్యూరు ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో సేవలందిస్తున్నారు.

English summary

Families who have gone abroad for work and business are coming forward to serve their homeland after being financially settled.