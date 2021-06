జల జగడం : దోపిడీలో తండ్రిని మించిన తనయుడు వైఎస్ జగన్, బీజేపీ తీరు అలా : మంత్రి పువ్వాడ ధ్వజం

Andhra Pradesh

ఏపీ తెలంగాణ రాష్ట్రాల మధ్య జల జగడం చిలికి చిలికి గాలివానగా మారుతోంది. ఇరు రాష్ట్రాల మంత్రుల మధ్య మాటల తూటాలు పేలుతున్నాయి .రాయలసీమ ఎత్తిపోతల పథకం విషయంలో గత కొంతకాలంగా రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల మధ్య వాటర్ వార్ కొనసాగుతున్నా తాజాగా తెలంగాణ మంత్రి ప్రశాంత్ రెడ్డి వ్యాఖ్యలతో అది మరింత ముదిరింది. తెలంగాణ మంత్రులు ఆంధ్రప్రదేశ్ సర్కార్ పై మాటల తూటాలను ఎక్కువ పెడుతూనే ఉన్నారు.

వాటర్ వార్ : ఆంధ్రోళ్ళంతా లంక వాసులా ... తెలంగాణా మంత్రి వ్యాఖ్యలపై కర్నూలు టీడీపీ నేతలు ఫైర్

English summary

Telangana Minister Puvvada Ajay Kumar has made it clear that AP CM Jagan's illegal water transfer has reached a climax . Minister Puvvada was outraged ap govt was constructing illegal projects by lying to the Center. CM Jagan is dangerous like his father YS Rajasekhar reddy.