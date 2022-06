బెయిల్ రెడ్డి మరోసారి ఢిల్లీ వెళ్ళింది ఎందుకు? ఆప్షన్లతో జగన్ టార్గెట్ గా లోకేష్

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఏపీ సీఎం వైయస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి ఢిల్లీ పర్యటనలో ఉన్నారు. ఢిల్లీ పర్యటనలో బిజీ బిజీగా గడుపుతున్న జగన్మోహన్ రెడ్డి ఈరోజు ఆంధ్రప్రదేశ్ కు సంబంధించిన పలు కీలక అంశాలపై చర్చించటానికి కేంద్ర హోంశాఖ మంత్రి అమిత్ షా తో భేటీ అయ్యారు. రాష్ట్రంలోని అనేక ప్రధాన సమస్యలపై రెవెన్యూ లోటు భర్తీ, పోలవరం ప్రాజెక్టు తదితర అంశాలపై చర్చలు జరుపుతున్నారు. ఇదిలా ఉంటే ఏపీ సీఎం జగన్ మోహన్ రెడ్డి పర్యటన పై టీడీపీ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి నారా లోకేష్ ట్విట్టర్ వేదికగా తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు.

English summary

Lokesh targeted Jagan's corruption saying why Bail Reddy went to Delhi once again. He challenged to expedite the trial of the cases against Jagan if jagan has guts.