చంద్రబాబు, పవన్ పొత్తుతో వైసీపీకి నష్టమేంటి ? దేశంలో తొలి పొత్తులా బెంబేలెందుకు ? రీజన్ ఇదే

Andhra Pradesh

oi-Syed Ahmed

ఏపీలో వైసీపీ ప్రభుత్వం ఏర్పడి మూడేళ్లు పూర్తవుతోంది. మరో రెండేళ్లలో ఎలాగో సార్వత్రిక ఎన్నికలు ఉంటాయి. ఆలోపే రాష్ట్ర రాజకీయాలు వేడెక్కుతున్నాయి. దీనికి ప్రధాన కారణం విపక్ష నేత చంద్రబాబు పొత్తుల పేరుతో రాజకీయాల్ని టర్న్ చేయడమే. దీంతో ఇప్పుడు చంద్రబాబు-పవన్ కళ్యాణ్ జట్టు కడితే తమకు ఇబ్బందన్న తరహాలో వైసీపీ ఎదురుదాడి చేస్తోంది. పొత్తుల్లేకుండా చంద్రబాబు పోటీ చేయలేడా అంటూ ప్రశ్నిస్తోంది. చంద్రబాబు పొత్తు పెట్టుకుంటే వైసీపీకి వచ్చిన నష్టమేంటో మాత్రం చెప్పలేకపోతోంది.

English summary

ap cm ys jagan and his party ysrcp seems to be fear of tdp-janasena tie up for 2024 elections with various reasons.