భర్త తల నరికి, ఆ తలతో పోలీస్ స్టేషన్ కు వెళ్ళిన భార్య; రేణిగుంటలో దారుణ ఘటన

Andhra Pradesh

చిత్తూరు జిల్లా రేణిగుంటలో దారుణ సంఘటన చోటు చేసుకుంది. భార్యాభర్తల మధ్య చోటు చేసుకున్న ఘర్షణతో భర్తను భార్య అతి కిరాతకంగా నరికి చంపేసింది. ఆపై ఎలాంటి భయమూ లేకుండా భర్త తల ఒక సంచిలో తీసుకొని స్థానిక పోలీస్ స్టేషన్ కు వెళ్లి లొంగిపోయింది. చిత్తూరు జిల్లాలో చోటు చేసుకున్న దారుణ ఘటన వివరాల్లోకి వెళితే తిరుపతి రేణిగుంట బుగ్గ వీధిలో నివాసముంటున్న 55 సంవత్సరాల రవిచంద్ర భార్య వసుంధర చేతిలో దారుణ హత్యకు గురయ్యాడు.

English summary

The husband beheaded and the wife, who went to the police station with the head, surrendered before the police. She says she killed her husband. The tragic incident took place in Renigunta.