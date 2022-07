ఏపీఎస్ఆర్టీసీలో మహిళా డ్రైవర్లు.. ఏపీ ప్రభుత్వ సంచలన నిర్ణయం; మహిళలు గెట్ రెడీ!!

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

మహిళలు ఆర్థిక స్వావలంబన సాధించాలని, అన్ని రంగాల్లోనూ ముందుకు వెళ్లాలని భావిస్తున్న ఏపీ ప్రభుత్వం ఆర్టీసీలో మహిళా డ్రైవర్లను నియమించాలని నిర్ణయించింది. అందుకోసం చర్యలు మొదలు పెట్టింది ఏపీ ప్రభుత్వం. రాష్ట్ర సాంఘిక సంక్షేమ శాఖ అధికారులు ప్రభుత్వం తీసుకున్న ఈ నిర్ణయంతో కసరత్తు మొదలు పెట్టారు.

English summary

women drivers will be allowed in APSRTC. As part of the sensational decision of the AP government, SC women will be trained in bus driving and they will be given job opportunities in RTC. officials say get ready.