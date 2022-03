రాజధానిపై మూర్ఖంగా మళ్ళీ చట్టం చేసినా ఇదే పరిస్థితి; రీజన్ చెప్పిన యనమల రామకృష్ణుడు

Andhra Pradesh

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో మూడు రాజధానులు, సీఆర్డీఏ పై హైకోర్టు సంచలన తీర్పు వెల్లడించిన విషయం తెలిసిందే. రాజధాని అమరావతి అభివృద్ధి చేయాలని, అమరావతిలో ప్లాట్లను అభివృద్ధిపరిచి రైతులకు అందించాలని, రాజధాని విషయంలో చట్టం చేసే హక్కు శాసనసభకు ఉండదని హైకోర్టు తీర్పులో స్పష్టంగా చెప్పింది. అయినప్పటికీ వైసీపీ సర్కార్ మూడు రాజధానులు ఏర్పాటు సుముఖంగా ఉన్నట్టు ఏపీ మంత్రుల వ్యాఖ్యలతో అర్థమవుతుంది. ఈ క్రమంలో వైసీపీ సర్కార్ ను టార్గెట్ చేస్తూ విమర్శలు గుప్పిస్తున్నారు తెలుగుదేశం పార్టీ నేతలు.

Yanamala Ramakrishnudu stated that the same situation would prevail even if the capital was foolishly re-enacted. The High Court stated that the Legislature had no right to legislate on the capital.