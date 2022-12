Year Ender 2022 : ఏపీలో మారిన పొలిటికల్ సీన్-అటు మైనస్-ఇటు మాత్రం ప్లస్ కావట్లేదా ?

Andhra Pradesh

oi-Syed Ahmed

ఏపీలో 2019 ఎన్నికల తర్వాత మారిన పరిస్ధితుల్లో రాష్ట్రంలో బలపడుతూ వస్తున్న వైసీపీ 2024 ఎన్నికల్లోనూ అదే ఫీట్ రిపీట్ చేసేందుకు ముమ్మరంగా ప్రయత్నిస్తోంది. అదే సమయంలో విపక్షాలు రోజుకో వ్యూహంతో జగన్ ను ఇరుకునపెట్టి రాజకీయంగా ప్రయోజనం పొందేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నాయి. అయితే ఈ ప్రయత్నంలో ఈ ఏడాది

ఎవరు పైచేయి సాధించారు, ఎవరు విఫలమయ్యారనే అంశాలు చర్చనీయాంశమవుతున్నాయి. అదే సమయంలో మూడేళ్లుగా ఏకపక్షంగా, చప్పగా సాగిపోతున్న రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో ఈ ఏడాది పెనుమార్పులు చోటు చేసుకున్నాయి.

English summary

Year Ender 2022 : in this year major political changes happended in ap compare to last three years of ysrcp rule. ys jagan's popularity has been dipped this year but opposition fails to get benefitted from that.Year Ender 2022 :