లోకేశాన్ని మంత్రిని చేసి జనం నెత్తిన పెట్టాడు బాబు, చిట్టినాయుడికి ఎల్లో ఫంగస్ : సాయిరెడ్డి సెటైర్లు

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

వైసీపీ ఎంపీ విజయసాయి రెడ్డి ట్విట్టర్ వేదికగా టిడిపి అధినేత, మాజీ సీఎం చంద్రబాబును, మాజీ మంత్రి, టిడిపి జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి నారా లోకేష్ ను ఏకిపారేశారు. ఈరోజు జాతీయ చేనేత దినోత్సవం సందర్భంగా టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు నేతన్నల దుస్థితిని తలచుకుంటే మనసు కలిచివేస్తోంది అంటూ చేసిన వ్యాఖ్యలకు సైరా పంచ్ వేశారు. ఏ మాత్రం చిన్న అవకాశం దొరికినా చంద్రబాబును వదలకుండా విమర్శలు చేసే విజయసాయిరెడ్డి నిత్యం సోషల్ మీడియా వేదికగా సంచలన వ్యాఖ్యలు చేస్తున్నారు. తెలుగుదేశం పార్టీ నుండి ఎవరు ఏ రకమైన విమర్శలు చేసినా అన్నిటికీ సమాధానం చెప్తూ విజయ సాయి రెడ్డి తన మార్కు సంచలనాలకు తెర తీస్తున్నారు.

English summary

Vijayasaireddy, who targeted Nara Lokesh, and Chandrababu as a social media platform , made Lokesh a minister without public voting. He was criticized for climbing 200 steps without getting a single vote. Vijaya Sai Reddy sarcastically said that lokesh brain did not develop even after the Mangalagiri humiliation. Lokesh was criticized that Chitti naidu had become infected with the yellow fungus.