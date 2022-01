రూ.1000 కోట్లతో కొత్తగా: గ్రామ సచివాలయాల్లోనే భూముల రిజిస్ట్రేషన్: వైఎస్ జగన్

Andhra Pradesh

oi-Chandrasekhar Rao

అమరావతి: సమగ్ర భూసర్వే పథకాన్ని ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రారంభించారు. రాష్ట్రంలోని 13 జిల్లాల్లో అన్ని గ్రామాల్లో ప్రతి ఒక్కరి భూమిని సమగ్ర, ఆధునిక పద్ధతుల్లో రీసర్వే చేయాలనే ఉద్దేశంతో ప్రభుత్వం ఈ పథకాన్ని ప్రవేశపెట్టింది. వైఎస్ జగనన్న శాశ్వత భూహక్కు-భూరక్ష పేరుతో దీన్ని అమలులోకి తీసుకొచ్చింది. దీనితోపాటు పాటు యూనిక్‌ నంబర్‌‌ను ఇవ్వడం, భూమికి సంబంధించిన పూర్తి సమాచారాన్ని, డేటా మొత్తాన్ని సబ్‌ డివిజన్ కార్యాలయాలతో అనుసంధానించడం దీని ఉద్దేశం. ఈ తరహా భూసర్వే చేపట్టడం దేశంలోనే ఇదే తొలిసారి.

English summary

Chief Minister YS Jagan Mohan Reddy launches the first phase of a comprehensive land survey in a highly scientific manner. He said that the survey is expected to be completed by December 2022 in 11,501 villages.