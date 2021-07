YS Sharmila పార్టీ జెండా ఖరారు..ఆ రంగుల వెనుక : రేవంత్ కు చెక్ .. మధ్యలో అలా : అన్న రూటులోనే....!!

Andhra Pradesh

తెలంగాణ రాజకీయాల్లోఈ నెల 7..8వ తేదీల్లో కీలక పరిణామాలు చోటు చేసుకోబోతున్నాయి. 7వ తేదీన టీపీసీసీ అధ్యక్షుడిగా రేవంత్ రెడ్డి బాధ్యతలు స్వీకరించబోతున్నారు. ముఖ్యమంత్రి పీఠమే లక్ష్యంగా.. కేసీఆర్ ను టార్గెట్ చేస్తూ రేవంత్ తెలంగాణలో కొత్త రాజకీయానికి తెర తీస్తున్నారు. ఇక, 8వ తేదీన రాజన్న రాజ్యం లక్ష్యమంటూ వైఎస్ షర్మిల తన పార్టీ జెండా..అజెండా ప్రకటించనున్నారు. ఒక రకంగా ఇప్పుడు ఈ ఇద్దరి మధ్య ఆసక్తి కర రాజకీయ పోరు సాగనుంది.

Just a few days to go for new party launch officially, YS Sharmila had decided the party flag colour and agenda for July 8th