వైఎస్సార్ చేయూత .. రెండో ఏడు కూడా , వైఎస్ జగన్ చేతుల మీదుగా పేద మహిళల అకౌంట్లలో నగదు జమ

Andhra Pradesh

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వైయస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి కరోనా సంక్షోభ సమయంలోనూ సంక్షేమ పథకాల విషయంలో ఏమాత్రం వెనక్కి తగ్గడం లేదు. మహిళల సంక్షేమానికి తమ ప్రభుత్వం పెద్దపీట వేస్తుందని చెప్పిన జగన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో వైసిపి ప్రభుత్వం ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టిన పలు పథకాల విషయంలో మాత్రం ఏ రకంగానూ కాంప్రమైజ్ కావడం లేదు.

English summary

AP CM Jagan mohan reddy going to give second year the ysr Cheyutha scheme. Chief Minister YS Jaganmohan Reddy will press the button and deposit the money directly in the accounts of the women beneficiaries. YS Jaganmohan Reddy, who has been providing financial assistance to women to achieve financial self-sufficiency under the YSR cheyutha scheme, will also provide financial assistance of Rs 4339.39 crore to 23,14,372 eligible women for the second year in a row.