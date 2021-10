హిందూపురం ఎమ్మెల్యే బాలకృష్ణ ఇంటి ముట్టడికి వైసీపీ యత్నం; టీడీపీ ఆఫీస్ లపై దాడులతో ఉద్రిక్తత

Andhra Pradesh

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో గతంలో ఎన్నడూ లేని విధంగా ప్రతిపక్ష పార్టీ తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యాలయాలపై దాడులు కొనసాగుతున్నాయి. ఈరోజు టిడిపి అధికార జాతీయ ప్రతినిధి పట్టాభి ఇంటిపై దాడితో ప్రారంభమైన దాడుల పరంపర తెలుగుదేశం పార్టీ ఆఫీసులకు చేరుకుంది. సీఎం జగన్ ను తెలుగుదేశం పార్టీ నేతలు విమర్శించడాన్ని నిరసిస్తూ వైసీపీ శ్రేణులు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పలు జిల్లాల్లో టిడిపి కార్యాలయాలు, టిడిపి నేతల నివాసాలపై దాడులకు తెగబడుతున్నారు. ఇక బాలకృష్ణ కు నిరసన సెగ తగిలింది.

English summary

Hindupuram MLA Balakrishna house was tried to seize by YCP leaders. On the other hand there was a tense atmosphere with the ongoing attacks on TDP offices in AP