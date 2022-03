చంద్రబాబు అక్కడకు వెళ్ళింది అందుకేనా? బాబు జంగారెడ్డి గూడెం పర్యటనపై వైసీపీ మంత్రులు ఫైర్!!

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

జంగారెడ్డిగూడెం మరణాలపై ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో అధికార ప్రతిపక్ష పార్టీల మధ్య విమర్శలు, ప్రతి విమర్శల పర్వం కొనసాగుతోంది. జంగారెడ్డి గూడెంలో చోటు చేసుకున్న వరుస మరణాలతో ఏపీ మద్యం పాలసీ పై ఏపీ అసెంబ్లీ వేదికగా మరోమారు చర్చ జరిగింది. అధికార పార్టీని టార్గెట్ చేస్తూ ప్రతిపక్ష టీడీపీ నేతలు జంగారెడ్డిగూడెంలో కల్తీ మద్యం తాగి 25 మంది మృతి చెందారని, ఈ హత్యలు ప్రభుత్వ హత్యలే అని ఆరోపణలు గుప్పించారు. దీనిపై ఉన్నత స్థాయి విచారణ జరిపించాలని, మృతుల కుటుంబాలకు 25 లక్షల రూపాయల ఎక్స్ గ్రేషియా చెల్లించాలని డిమాండ్ చేశారు.

English summary

YSRCP ministers became serious over Chandrababu Jangareddy Gudem visit. Did Chandrababu go to the show? Or went for console the victim's family? Asked Minister Alla Nani. Minister Botsa Satyannarayana also angry on chandrababu visit.