వారి కోసమే పవన్ కళ్యాణ్ తాపత్రయం; జనసేనానిపై విరుచుకుపడిన గుడివాడ అమర్నాథ్!!

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

వైసీపీ ఎమ్మెల్యే గుడివాడ అమర్నాథ్ జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ ని టార్గెట్ చేశారు. విశాఖ అభివృద్ధికి ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి కృషి చేస్తున్నారని పేర్కొన్న వైయస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎమ్మెల్యే గుడివాడ అమర్నాథ్ రాష్ట్రాభివృద్ధికి పనిచేస్తున్న జగన్ ను కావాలని పవన్ కళ్యాణ్ టార్గెట్ చేస్తున్నారని విమర్శించారు. విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ ప్రైవేటీకరణ వ్యవహారంలో దీక్ష చేసిన జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ జగన్ సర్కార్ ను టార్గెట్ చేయడంపై ఆయన మండిపడ్డారు.

English summary

YCP MLA Gudivada Amarnath reverse counter to Pawan Kalyan on visakha steel plant issue . amarnath commented that pawan kalyan was doing all this for his political partner. Amarnath suggested Pawan to fight at the center for steel plant.