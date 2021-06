Andhra Pradesh

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో పరిపాలనా రాజధానిగా జగన్ ప్రకటించిన విశాఖ నగరంలో భూముల కబ్జాల వ్యవహారం చిలికి చిలికి గాలివానగా మారుతోంది. టిడిపి నేతలు భూముల కబ్జాలకు పాల్పడుతున్నారు అని వైసీపీ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన నాటి నుండి ఆ భూములను స్వాధీనం చేసుకునే క్రమంలో దాడులు నిర్వహిస్తోంది. అయితే సీఎం జగన్ కావాలనే టిడిపి నేతలను ఇబ్బందులకు గురి చేస్తున్నారని, ప్రశ్నించిన వారి గొంతు నొక్కే ప్రయత్నంలో భాగంగానే భూముల కబ్జా ఆరోపణలు చేస్తున్నారని టిడిపి నేతలు మండిపడుతున్నారు. దీనికి వైసిపి నేతలు రివర్స్ కౌంటర్ ఇస్తున్నారు.

English summary

Recently, Anakapalli MLA Gudivada Amarnath fires on TDP chief Chandrababu Naidu. amarnath described chandrababu as the father of corruption, alleged that all the land grabs in Visakhapatnam took place in with the instructions of Chandrababu.