వైసీపీ ఎమ్మెల్యేల మధ్య జలజగడం: జిల్లా సమీక్షాసమావేశంలో మంత్రి ముందే రచ్చ; అసలేం జరిగిందంటే!!

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో అధికార పార్టీ నేతల మధ్య భిన్నాభిప్రాయాలు ఉన్నాయా? అనేక జిల్లాలలో నేతల మధ్య సయోధ్య లేదా? ఎవరికి వారుగా ఆధిపత్యం కోసం చేస్తున్న ప్రయత్నాలు వైసీపీని ఇరకాటంలో పడేస్తున్నాయా? జిల్లాలలోనూ అన్ని ప్రాంతాల అభివృద్ధికి సమాన ప్రాధాన్యత దక్కటం లేదా? అంటే అవును అన్న సమాధానమే వస్తుంది.

English summary

The fight between YSRCP MLAs continued at the Satyasai district review meeting. Raptadu, Penugonda and Madakashira MLAs have been embroiled in controversy before Minister Jairam over water allocations. The minister intervened and pacified them.