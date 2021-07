జగన్ బెయిల్ రద్దు: షాకింగ్ పాయింట్ -14 బదులు 25 ఎలా? -ఏ2 సాయిరెడ్డి కూడా జైలుకే: ఎంపీ రఘురామ

Andhra Pradesh

oi-Madhu Kota

ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డిని మళ్లీ జైలుకు పంపేదాకా ఆంధ్రప్రదేశ్ లో అడుగుపెట్టబోనని శపథం చేసిన నర్సాపురం వైసీపీ రఘురామకృష్ణంరాజు ఆ దిశగా మరో అడుగు వేశారు. హైదరాబాద్ లోని సీబీఐ కోర్టులో శుక్రవారం నాటి పరిణామాల తర్వాత న్యాయం గెలుపు దాదాపు ఖరారైందని, ఏ1 జగన్ కు తోడుగా ఏ2 విజయసాయిరెడ్డిని కూడా మళ్లీ జైలుకు పంపుతానని రెబల్ ఎంపీ అన్నారు. జగన్ బెయిల్ రద్దు కేసు విచారణ ముగిసన తర్వాత ఢిల్లీలో ఆయన మీడియాతో మాట్లాడారు. తీర్పు ఆగస్టు 25కు వాయిదా పడటంపైనా షాకింగ్ పాయింట్ లేవనెత్తారు.

English summary

narsapuram ysrcp mp raghurama krishnam raju, who is also a petitioner in ap cm ys jagan bail cancellation plea, has told media that justice will prevail and jagan would go to jail. speaking to media on friday at delhi, the rebel mp said now he will fight for ysrcp mp vijaya sai reddy bail cancellation. hyderabad cbi court on friday reserved the verdict of jagan bail to august 25.