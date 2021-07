మత్తు డాక్టర్ నుంచి నిమ్మగడ్డ దాకా.. చంద్రబాబు వాడకంలో బలి, బాబుకు అది ఈజీ అన్న సాయిరెడ్డి

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

వైసీపీ ఎంపీ విజయసాయి రెడ్డి టిడిపి అధినేత, మాజీ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు పై విరుచుకు పడుతూనే ఉన్నారు. ప్రజల్లో చంద్రబాబు విశ్వసనీయత కోల్పోయారని, అందుకే కుట్రలపై కాన్సంట్రేట్ చేస్తున్నారంటూ తాజా పరిణామాలపై సోషల్ మీడియా వేదికగా ఘాటుగా వ్యాఖ్యానించారు. చంద్రబాబు అవినీతి ఇప్పటివరకు ఒకటి కూడా బయటకు రాకుండా కాపాడుకున్నాడు అంటే ఎల్లో నెట్వర్క్ ఎంత గట్టిదో అర్థం చేసుకోవాలంటూ పలు అంశాలను ప్రస్తావించారు రాజ్యసభ సభ్యులు విజయసాయిరెడ్డి.

ఇలా ఎంతకాలం నెట్టుకొస్తావ్ పార్టీని చంద్రం ; టీడీపీ పరువు తీసేస్తూ సాయిరెడ్డి మైండ్ గేమ్

English summary

Rajya Sabha member Vijayasaireddy, continues to lash out at TDP chief Chandrababu Naidu. He commented that Chandrababu has lost credibility among the people and hence is concentrating on conspiracies. Rajya Sabha member Vijayasaireddy said that Chandrababu has kept corruption at bay till now, which means that the Yellow Network is strong.