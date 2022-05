ఎలన్ మస్క్ కు బాబు ఐడియా: జూనియర్ ఎన్టీఆర్ పేరెత్తితే వణికిపోతున్నాడేంటి: చంద్రబాబుపై సాయిరెడ్డి సెటైర్లు!!

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ప్రతిపక్ష టీడీపీపై నిత్యం విరుచుకుపడే వైసీపీ ఎంపీ విజయసాయి రెడ్డి తాజాగా మరోమారు తెలుగుదేశం పార్టీపై టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబుపై విరుచుకుపడ్డారు. 40 ఏళ్ల అనుభవం ఉన్న చంద్రబాబును ఆదర్శంగా చెప్పుకునే ఒక్క పథకం కూడా ఏపీలో లేదని ఎద్దేవా చేశారు. పొలిటికల్ మిర్చి, నాకౌట్ అంటూ వరుస పోస్టులు పెట్టిన విజయసాయి రెడ్డి చంద్రబాబుకు పవర్ ఫుల్ పంచ్ లు వేశారు.

English summary

Saireddy threw a series of punches at Chandrababu saying that chandrababu had given the idea to elon Musk and named Space X Rocket Company. The 40-year-old chandrababu was incensed that the party had become so weak.